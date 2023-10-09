Россия в ООН адресовала Израилю и Палестине послание немедленно прекратить бои
Небензя: Россия выступает за прекращение огня в Газе и предметные переговоры
Постпред РФ при ООН Василий Небензя. Обложка © Telegram / Постпредство России при ООН
Россия выступает за прекращение огня и проведение переговоров сторонами палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя после заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг сектора Газа.
"Моё послание: важно немедленно прекратить боевые действия, заключить перемирие и начать значимые переговоры, которые застопорились на десятилетия", — заявил дипломат, добавив что обострение между Израилем и Палестиной является результатом не решённых вовремя проблем.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны убито более 300 человек и пострадало около двух тысяч. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона. В Белом доме уже сообщили, что помогут Израилю, но не уточнили, какая это будет помощь.