Политолог понадеялся на ошибку в пророчестве Жириновского по Ближнему Востоку
Эксперт Косоруков: Вялотекущие локальные конфликты лучше, чем ядерный армагеддон
На днях сбылось пророчество Владимира Жириновского об обострении конфликта между Израилем и Палестиной. В одном из своих прогнозов политик заявил, что на Ближнем Востоке развернутся события, которые заставят мир забыть про Украину. Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков отметил, что это одно из подтверждений прогностических, пророческих способностей основателя ЛДПР.
Владимир Жириновский предсказал конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого забудут об Украине. Видео © YouTube / ЛДПР-ТВ
По словам эксперта, ситуация на Ближнем Востоке очень хрупкая. Если США вмешаются и помогут Израилю, а Иран, Египет, Сирия — радикальной группировке ХАМАС, то последствия для всех стран окажутся катастрофическими. Косоруков очень надеется, что дело не дойдёт до ядерного вмешательства.
"И я надеюсь, что Жириновский хоть немножко, но ошибся, потому что уж лучше вялотекущие локальные конфликты, чем один большой ядерный армагеддон в отдельно взятом регионе с глобальными последствиями", — сказал политолог в беседе с РИАМО.
Косоруков добавил, что Саудовская Аравия и Иран могут обзавестись ядерным оружием для защиты. По его словам, Эр-Рияд прямо заявляет о таких планах, а Тегеран владеет всеми техническими возможностями, чтобы за несколько месяцев создать прототип такого оружия.
Также эксперт высказал мнение, что Израиль теоретически может зачистить сектор Газа и западный берег реки Иордан. Однако союзники Палестины могут пойти на обострение и объявить войну Израилю. Своё предположение Косоруков высказал и насчёт Турции, которая в теории может поставлять оружие Египту или Сирии. Политолог выразил надежду, что Россия, Китай или США выступят посредниками в конфликте на Ближнем Востоке.
Напомним, в 2019 году Владимир Жириновский в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" предрёк, что все забудут про конфликт на Украине, сфокусировав внимание на столкновениях на Ближнем Востоке. Бывший глава ЛДПР указал даже год эскалации конфликта.
Как сообщал Лайф, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". В итоге сейчас движение ХАМАС и ЦАХАЛ (израильская армия) находятся в состоянии войны. Обе стороны несут огромные потери: жертвами взаимных обстрелов стали более 900 израильтян и более 700 палестинцев. Также стало известно о двух погибших россиянах. 280 российских граждан попросили представительство РФ при Палестинской национальной администрации вернуть их домой.
ТАСС / Сергей Карпухин