Политолог понадеялся на ошибку в пророчестве Жириновского по Ближнему Востоку

На днях сбылось пророчество Владимира Жириновского об обострении конфликта между Израилем и Палестиной. В одном из своих прогнозов политик заявил, что на Ближнем Востоке развернутся события, которые заставят мир забыть про Украину. Политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артём Косоруков отметил, что это одно из подтверждений прогностических, пророческих способностей основателя ЛДПР.

Владимир Жириновский предсказал конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого забудут об Украине. Видео © YouTube / ЛДПР-ТВ

По словам эксперта, ситуация на Ближнем Востоке очень хрупкая. Если США вмешаются и помогут Израилю, а Иран, Египет, Сирия — радикальной группировке ХАМАС, то последствия для всех стран окажутся катастрофическими. Косоруков очень надеется, что дело не дойдёт до ядерного вмешательства.

"И я надеюсь, что Жириновский хоть немножко, но ошибся, потому что уж лучше вялотекущие локальные конфликты, чем один большой ядерный армагеддон в отдельно взятом регионе с глобальными последствиями", — сказал политолог в беседе с РИАМО.

Косоруков добавил, что Саудовская Аравия и Иран могут обзавестись ядерным оружием для защиты. По его словам, Эр-Рияд прямо заявляет о таких планах, а Тегеран владеет всеми техническими возможностями, чтобы за несколько месяцев создать прототип такого оружия.

Также эксперт высказал мнение, что Израиль теоретически может зачистить сектор Газа и западный берег реки Иордан. Однако союзники Палестины могут пойти на обострение и объявить войну Израилю. Своё предположение Косоруков высказал и насчёт Турции, которая в теории может поставлять оружие Египту или Сирии. Политолог выразил надежду, что Россия, Китай или США выступят посредниками в конфликте на Ближнем Востоке.