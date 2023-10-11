В Палестине возмутились применением Израилем запрещённых фосфорных бомб
МИД Палестины осудил Израиль за использование фосфорных и кассетных боеприпасов
Министерство иностранных дел Палестины в соцсетях осудило Израиль за использование в секторе Газа фосфорных и кассетных боеприпасов.
МИД Палестины показал, как Израиль применяет запрещённые фосфорные снаряды. Видео © X (Twitter) / State of Palestine — MFA
"МИД решительно осуждает преступления оккупации против нашего народа в секторе Газа, совершаемые израильской военной машиной c применением запрещённого международным сообществом оружия, включая фосфорные и кассетные боеприпасы", — отметили в ведомстве, добавив, что сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть дома.
Ранее МИД Палестины показал видео использования Израилем запрещённых ядовитых снарядов. Применение снарядов с белым фосфором запрещено дополнительными протоколами 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года. Примечательно, что США и Израиль не подписали эти документы.
Как сообщал Лайф, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Позже Израиль заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло не менее 1,2 тысячи израильтян и 900 палестинцев. В числе погибших есть и россияне. Количество израильских военнослужащих, погибших в боях с ХАМАС, выросло до 170. Утром 11 октября сообщалось, что ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 80 целям ХАМАС в секторе Газа.
ТАСС / АР / Hatem Moussa