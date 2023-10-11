В Палестине возмутились применением Израилем запрещённых фосфорных бомб

Министерство иностранных дел Палестины в соцсетях осудило Израиль за использование в секторе Газа фосфорных и кассетных боеприпасов.

МИД Палестины показал, как Израиль применяет запрещённые фосфорные снаряды. Видео © X (Twitter) / State of Palestine — MFA

"МИД решительно осуждает преступления оккупации против нашего народа в секторе Газа, совершаемые израильской военной машиной c применением запрещённого международным сообществом оружия, включая фосфорные и кассетные боеприпасы", — отметили в ведомстве, добавив, что сотни тысяч граждан были вынуждены покинуть дома.