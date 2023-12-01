Суд в Самаре 2 декабря рассмотрит дело об аресте певца Шарлота

Кировский районный суд Самары изберёт меру пресечения в отношении певца Эдуарда Шарлота, который ранее на камеру сжёг российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По его данным, следователи ходатайствуют о том, чтобы заключить артиста под стражу. При этом судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения, назначено уже на завтра, 2 декабря.