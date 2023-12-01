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1 декабря, 13:37

Суд в Самаре 2 декабря рассмотрит дело об аресте певца Шарлота

В самарский суд поступило ходатайство об аресте певца Шарлота

Кировский районный суд Самары изберёт меру пресечения в отношении певца Эдуарда Шарлота, который ранее на камеру сжёг российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

По его данным, следователи ходатайствуют о том, чтобы заключить артиста под стражу. При этом судебное заседание, на котором будет избрана мера пресечения, назначено уже на завтра, 2 декабря.

Песков лаконично описал своё отношение к одиозному певцу Шарлоту

Песков лаконично описал своё отношение к одиозному певцу Шарлоту

Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 22 ноября Шарлот был задержан в аэропорту Санкт-Петербурга, куда прибыл из Еревана. Летом утративший популярность певец делал провокационные заявления и даже сжёг российский паспорт. Помимо этого, он заявил, что не считает себя гражданином РФ и хочет переехать в Киев, после чего нарвался на шквал критики, общественники даже обратились с жалобой в полицию.

Спустя время певец соскучился по родине и решил вернуться в Россию, даже извинился за свой поступок. Тем не менее Мизулина не поверила в его искренность. В итоге на артиста оформили протоколы по трём административным статьям, а отец отказался защищать его. Возбуждено сразу три уголовных дела, по которым певцу может грозить до шести лет колонии. А вчера Шарлота этапировали в Самару для допроса в СК.

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© t.me / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Николь Вербер
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