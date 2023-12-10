Становятся штурмовиками: В Раде рассказали, как в ВСУ обманывают призывников
Депутат Рады Костенко: На Украине ограниченно годных делают штурмовиками
В украинской армии не считаются с призывниками, которые ограниченно годны к службе: их направляют в штурмовые подразделения. Об этом рассказал в эфире украинского канала НТА секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
"Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает", — уточнил Костенко.
Он рассказал о телефонных звонках штурмовиков, жалующихся на невозможность надеть бронежилет и отсутствие сил нести обмундирование. По словам Костенко, в военкомате ограниченно годных солдат назначают на штабные и тыловые должности, но в военных частях на эти правила всё равно.
Депутат также обратил внимание, что такая политика армии плохо сказывается на притоке добровольцев. Ведь если обманывают одних, у других может пропасть желание воевать, резюмировал Костенко.
Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на фронт. В частности, Киев намерен отправлять на службу граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Мужчины, в свою очередь, прибегают к различным методам, чтобы избежать отправки на фронт. Например, недавно один из них убежал прямо из окна военкомата, а другой переоделся в ребёнка и попытался уплыть на надувной лодке. Но даже попав на фронт, украинцы добровольно складывают оружие и самовольно покидают боевые позиции.
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