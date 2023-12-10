Становятся штурмовиками: В Раде рассказали, как в ВСУ обманывают призывников

В украинской армии не считаются с призывниками, которые ограниченно годны к службе: их направляют в штурмовые подразделения. Об этом рассказал в эфире украинского канала НТА секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает", — уточнил Костенко.

Он рассказал о телефонных звонках штурмовиков, жалующихся на невозможность надеть бронежилет и отсутствие сил нести обмундирование. По словам Костенко, в военкомате ограниченно годных солдат назначают на штабные и тыловые должности, но в военных частях на эти правила всё равно.