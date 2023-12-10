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10 декабря, 02:55

Становятся штурмовиками: В Раде рассказали, как в ВСУ обманывают призывников

Депутат Рады Костенко: На Украине ограниченно годных делают штурмовиками

В украинской армии не считаются с призывниками, которые ограниченно годны к службе: их направляют в штурмовые подразделения. Об этом рассказал в эфире украинского канала НТА секретарь Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает", — уточнил Костенко.

Он рассказал о телефонных звонках штурмовиков, жалующихся на невозможность надеть бронежилет и отсутствие сил нести обмундирование. По словам Костенко, в военкомате ограниченно годных солдат назначают на штабные и тыловые должности, но в военных частях на эти правила всё равно.

Депутат также обратил внимание, что такая политика армии плохо сказывается на притоке добровольцев. Ведь если обманывают одних, у других может пропасть желание воевать, резюмировал Костенко.

ВСУ понесли колоссальные потери на двух важнейших участках фронта

ВСУ понесли колоссальные потери на двух важнейших участках фронта

Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на фронт. В частности, Киев намерен отправлять на службу граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Мужчины, в свою очередь, прибегают к различным методам, чтобы избежать отправки на фронт. Например, недавно один из них убежал прямо из окна военкомата, а другой переоделся в ребёнка и попытался уплыть на надувной лодке. Но даже попав на фронт, украинцы добровольно складывают оружие и самовольно покидают боевые позиции.

Обложка ©

Getty Images / Kostya Liberov / Libkos

Анатолий Симоненко
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