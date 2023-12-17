"Очнулся, стоп нет": Костомаров рассказал о реакции на ампутацию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что чувствовал, когда очнулся после наркоза и увидел себя без стоп. По его словам, это стало самым страшным моментом за всю историю лечения фигуриста.

"Просто я пришёл в себя после наркоза, наверное. Рядом была, естественно, Оксана, жена. И я помню, что я весь в кровавых йодопироновых бинтах. И стоп нет. И уже потом, когда я увидел на перевязке, что там, я реально ужаснулся. Всё это я не понимал", — рассказал Костомаров в в интервью Первому каналу.