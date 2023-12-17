"Очнулся, стоп нет": Костомаров рассказал о реакции на ампутацию
Костомаров рассказал об ужасе, который испытал, увидев себя без ног
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что чувствовал, когда очнулся после наркоза и увидел себя без стоп. По его словам, это стало самым страшным моментом за всю историю лечения фигуриста.
"Просто я пришёл в себя после наркоза, наверное. Рядом была, естественно, Оксана, жена. И я помню, что я весь в кровавых йодопироновых бинтах. И стоп нет. И уже потом, когда я увидел на перевязке, что там, я реально ужаснулся. Всё это я не понимал", — рассказал Костомаров в в интервью Первому каналу.
Напомним, в начале этого года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В результате у него развился сепсис, из-за которого врачам пришлось ампутировать ему стопы и даже руки. Несмотря на потерю, благодаря поддержке близких фигурист не сдался и не пал духом. В соцсетях он часто делится кадрами из новой жизни, доказывая, что человек может преодолевать любые преграды. Так, например, Лайф рассказывал, как спортсмен бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч, играет в теннис. На этом Роман решил не останавливаться и сел за руль авто, а также написал своё первое слово с помощью протеза. Недавно он даже решил участвовать в гастролях шоу фигуриста Ильи Авербуха.
ТАСС / Михаил Синицын