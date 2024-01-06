Политолог назвал самые значимые события 2023 года

Послание Федеральному собранию, Валдайская речь, совмещённая прямая линия и пресс-конференция, а также другие выступления президента России Владимира Путина стали самыми значимыми политическими событиями 2023 года. Такое мнение в новом выпуске передачи "Дайте сказать!" выразил политолог Александр Асафов.

Политолог Александр Асафов назвал самые яркие события 2023 года. Видео © VK / "Дайте сказать!"

Эксперт отметил, что самые яркие события года отличаются у разных людей. Так, для кого-то таковым может быть подорожание яиц. Говоря о своём списке, Асафов пояснил, что это содержательные события, которые окажут влияние на будущее.

При этом Асафов назвал скорее ожидаемым событием выдвижение Путина на новый срок. Политолог подчеркнул, что многие в момент, когда глава государства объявил о своём решении, почувствовали некоторое облегчение и испытали эмоцию, связанную с "подкреплением уверенности".

"Когда произошло важное для нас политическое действие, я думаю, что мы, по большей части, испытали такое облегчение. То есть мы знали, что это будет. Но эмоционально то, что он принял это решение, оно нас, соответственно, несколько уравновесило. Поэтому, наверное, это про уверенность", — пояснил Асафов.