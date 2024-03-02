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Политические итоги недели: Социальные лифты, дебаты и досрочное голосование

Минувшая неделя в российском политическом поле оказалась насыщенной. Страна продолжила активно готовиться к предстоящим выборам, были названы победители юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России", а президент выступил перед ФС с главной программной речью года.

2 марта, 13:49
Награждение победителей конкурса управленцев "Лидеры России" в Москве. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Награждение победителей конкурса управленцев "Лидеры России" в Москве. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Послание Федеральному собранию

29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Речь главы государства стала самой продолжительной за историю формата — два часа шесть минут. Помимо ряда важнейших заявлений на внешнеполитические и социально-экономические темы, российский лидер анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".

Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Послание также во многом стало предвыборной программой Владимира Путина как кандидата в президенты. В своём выступлении он обозначил, что делать, как делать и на кого опираться при реализации этих планов.

Владимир Путин во время выступления с ежегодным Посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Владимир Путин во время выступления с ежегодным Посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Социальная сфера стала одной из доминант прозвучавшего в четверг Послания президента Федеральному собранию страны. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его словам, Владимиру Путину удалось в этом смысле обозначить задачи для всех уровней власти. Материальной базы на это государство не пожалеет — к примеру, на здравоохранение будут направлены очень большие средства.

О международной политике было сказано мало, но главный посыл, который всё-таки прозвучал, идёт вразрез с известной американской поговоркой. Таким открытием поделился с Life.ru политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. Звучит это выражение так: to walk and chew gum, то есть "идти и жевать жвачку". Смысл фразы заключается в том, что можно решать две задачи одновременно. Но Владимир Путин дал понять, что, когда речь идёт об отношениях с Россией, эта поговорка в США не сработает.

Названа самая обсуждаемая тема после Послания Путина
Названа самая обсуждаемая тема после Послания Путина

Круглый стол ЭИСИ "Создавая будущее"

За последнюю неделю прошло множество событий, которые наглядно продемонстрировали работу карьерных и социальных лифтов в нашей стране, например: суперфинал пятого конкурса "Лидеры России", вручение премии Российского общества "Знание", Форум наставников на ВДНХ. 28 февраля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке провёл круглый стол на тему "Создавая будущее — как в России работают социальные лифты".

Участники круглого стола ЭИСИ "Создавая будущее" обсудили работу социальных лифтов в России. Фото © VK / ЭИСИ – Повестка дня

Участники круглого стола ЭИСИ "Создавая будущее" обсудили работу социальных лифтов в России. Фото © VK / ЭИСИ – Повестка дня

У молодёжи в России сегодня есть возможность реализовать себя, причём не только в мегаполисах — об этом говорят сами молодые россияне. По результатам опроса* ВЦИОМ, 80% опрошенных 18–35-летних россиян считают, что у них есть возможность найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни.

Ещё один заметный и важный показатель из исследования: 69% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки приняли участие в проектах президентской платформы "Россия — страна возможностей". Люди считают платформу действенным инструментом для карьерного и социального роста. При этом она отвечает запросу россиян и учитывает в своих проектах разные интересы.

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Среди направлений, где можно добиться успеха, респонденты назвали спорт, науку и образование, военную службу, предпринимательство, общественные организации. Мы видим существенно положительный рост уверенности, что государство создаёт условия, чтобы люди могли добиваться своих целей. Среди молодёжи такой показатель составляет 72% — это очень высокий показатель.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов

Старт досрочного голосования на выборах

На этой неделе в труднодоступных и отдалённых местах стартовало досрочное голосование на выборах президента России. Также проголосовать досрочно смогут на судах, которые в основные дни голосования (15–17 марта) будут находиться в плавании. Правом отдать свой голос также смогут воспользоваться охотники и рыбаки, лесозаготовители и горнорабочие, сотрудники отдалённых маяков и заповедников.

Проголосовать раньше всех смогут и такие группы избирателей, которые находятся далеко от помещений для голосования, а транспортное сообщение с участковыми избиркомами отсутствует или затруднено. Избирательная комиссия региона вправе разрешить провести голосование этих групп досрочно с помощью переносных опломбированных ящиков для голосования.

1 марта выездную избирательную комиссию на вертолёте доставили на восточное побережье Камчатского полуострова — Семячикский лиман и мыс Шипунский. Фото © ТАСС / Elena Vereshchaka

1 марта выездную избирательную комиссию на вертолёте доставили на восточное побережье Камчатского полуострова — Семячикский лиман и мыс Шипунский. Фото © ТАСС / Elena Vereshchaka

Члены региональных избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолётах, снегоходах и собачьих упряжках.

Финал конкурса "Лидеры России"

На этой неделе наблюдательный совет подвёл итоги оценочных испытаний суперфинала юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей". Победителями стали 102 управленца из 31 региона Российской Федерации и двух зарубежных стран Бельгии и Сербии. Торжественная церемония награждения прошла в МХАТе Горького.

Первый замруководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко поздравил победителей и подчеркнул, что победа накладывает большую ответственность.

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Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали своё лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил президент России Владимир Путин.

Сергей Кириенко

Дебаты кандидатов на должность президента России

Прошёл очередной раунд теледебатов кандидатов в президенты РФ. Дискуссия была посвящена темам демографии, поддержки семей, здравоохранения и сохранения семейных ценностей. Участие в ней приняли кандидаты в президенты Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"), а также доверенное лицо Леонида Слуцкого (ЛДПР) Александр Старовойтов.

По мнению политолога Натальи Линдигрин, дебаты и в целом предвыборные выступления трёх кандидатов в президенты от КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" выглядят скучными, не привлекая особого интереса граждан. Политики предлагают то, что уже реализуется в рамках действующих указов президента и нацпроектов.

"Ни один из кандидатов в ходе сегодняшних дебатов не предложил ничего нового. Все говорили про то, что уже реализуется в рамках действующих указов президента и нацпроектов", цитирует собеседницу "Взгляд".

Не слишком довольны оказались дебатами и сами участники. Так, доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова в Камчатском крае Сергей Киньябаев выразил недовольство "заумными темами", которые были подготовлены для дискуссии, и заявил, что "дебаты — это не научный симпозиум".

"У нас же обсуждение, как сказать, насущных проблем. Вот культурный код... Какой, к монаху, культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеют об этом определении", заявил он во время выступления на телеканале "Россия-1".

А Вадим Барский — ещё одно доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова — во время теледебатов забыл его фамилию. Казус произошёл в эфире калужской телекомпании "НИКА ТV". Сам Барский объяснил заминку своим возрастом и волнением.

Доверенный кандидата Харитонова забыл его фамилию в прямом эфире
Доверенный кандидата Харитонова забыл его фамилию в прямом эфире

*Всероссийский репрезентативный опрос. Объём выборки: 1600 респондентов. Взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населённого пункта. Тип выборки: стратифицированная случайная выборка, извлечённая из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Погрешность: 2,5% (р<0,05). Тип интервью: формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задаёт вопросы и фиксирует ответы. Охват: не менее 80 регионов, 500 городов и ПГТ, 100 сёл.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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