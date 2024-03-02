Политические итоги недели: Социальные лифты, дебаты и досрочное голосование Минувшая неделя в российском политическом поле оказалась насыщенной. Страна продолжила активно готовиться к предстоящим выборам, были названы победители юбилейного конкурса управленцев "Лидеры России", а президент выступил перед ФС с главной программной речью года. 2 марта, 13:49 Награждение победителей конкурса управленцев "Лидеры России" в Москве. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Послание Федеральному собранию

29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Речь главы государства стала самой продолжительной за историю формата — два часа шесть минут. Помимо ряда важнейших заявлений на внешнеполитические и социально-экономические темы, российский лидер анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".

Как позже заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Послание также во многом стало предвыборной программой Владимира Путина как кандидата в президенты. В своём выступлении он обозначил, что делать, как делать и на кого опираться при реализации этих планов.

Владимир Путин во время выступления с ежегодным Посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Социальная сфера стала одной из доминант прозвучавшего в четверг Послания президента Федеральному собранию страны. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его словам, Владимиру Путину удалось в этом смысле обозначить задачи для всех уровней власти. Материальной базы на это государство не пожалеет — к примеру, на здравоохранение будут направлены очень большие средства.

О международной политике было сказано мало, но главный посыл, который всё-таки прозвучал, идёт вразрез с известной американской поговоркой. Таким открытием поделился с Life.ru политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. Звучит это выражение так: to walk and chew gum, то есть "идти и жевать жвачку". Смысл фразы заключается в том, что можно решать две задачи одновременно. Но Владимир Путин дал понять, что, когда речь идёт об отношениях с Россией, эта поговорка в США не сработает.

Круглый стол ЭИСИ "Создавая будущее"

За последнюю неделю прошло множество событий, которые наглядно продемонстрировали работу карьерных и социальных лифтов в нашей стране, например: суперфинал пятого конкурса "Лидеры России", вручение премии Российского общества "Знание", Форум наставников на ВДНХ. 28 февраля Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке провёл круглый стол на тему "Создавая будущее — как в России работают социальные лифты".

Участники круглого стола ЭИСИ "Создавая будущее" обсудили работу социальных лифтов в России. Фото © VK / ЭИСИ – Повестка дня

У молодёжи в России сегодня есть возможность реализовать себя, причём не только в мегаполисах — об этом говорят сами молодые россияне. По результатам опроса* ВЦИОМ, 80% опрошенных 18–35-летних россиян считают, что у них есть возможность найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни.

Ещё один заметный и важный показатель из исследования: 69% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки приняли участие в проектах президентской платформы "Россия — страна возможностей". Люди считают платформу действенным инструментом для карьерного и социального роста. При этом она отвечает запросу россиян и учитывает в своих проектах разные интересы.

Среди направлений, где можно добиться успеха, респонденты назвали спорт, науку и образование, военную службу, предпринимательство, общественные организации. Мы видим существенно положительный рост уверенности, что государство создаёт условия, чтобы люди могли добиваться своих целей. Среди молодёжи такой показатель составляет 72% — это очень высокий показатель. Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов

Старт досрочного голосования на выборах

На этой неделе в труднодоступных и отдалённых местах стартовало досрочное голосование на выборах президента России. Также проголосовать досрочно смогут на судах, которые в основные дни голосования (15–17 марта) будут находиться в плавании. Правом отдать свой голос также смогут воспользоваться охотники и рыбаки, лесозаготовители и горнорабочие, сотрудники отдалённых маяков и заповедников.

Проголосовать раньше всех смогут и такие группы избирателей, которые находятся далеко от помещений для голосования, а транспортное сообщение с участковыми избиркомами отсутствует или затруднено. Избирательная комиссия региона вправе разрешить провести голосование этих групп досрочно с помощью переносных опломбированных ящиков для голосования.

1 марта выездную избирательную комиссию на вертолёте доставили на восточное побережье Камчатского полуострова — Семячикский лиман и мыс Шипунский. Фото © ТАСС / Elena Vereshchaka

Члены региональных избирательных комиссий традиционно выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолётах, снегоходах и собачьих упряжках.

Финал конкурса "Лидеры России"

Первый замруководителя Администрации Президента Российской Федерации, председатель наблюдательного совета конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко поздравил победителей и подчеркнул, что победа накладывает большую ответственность.

Стать суперфиналистом уже большая победа. Заявки подали 160 тысяч человек, конкурс был порядка 500 человек на место. Но вы стали лучшими и доказали своё лидерство, воспользовавшись возможностью, которую предоставил президент России Владимир Путин. Сергей Кириенко

Дебаты кандидатов на должность президента России

Прошёл очередной раунд теледебатов кандидатов в президенты РФ. Дискуссия была посвящена темам демографии, поддержки семей, здравоохранения и сохранения семейных ценностей. Участие в ней приняли кандидаты в президенты Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"), а также доверенное лицо Леонида Слуцкого (ЛДПР) Александр Старовойтов.

По мнению политолога Натальи Линдигрин, дебаты и в целом предвыборные выступления трёх кандидатов в президенты от КПРФ, ЛДПР и "Новых людей" выглядят скучными, не привлекая особого интереса граждан. Политики предлагают то, что уже реализуется в рамках действующих указов президента и нацпроектов.

"Ни один из кандидатов в ходе сегодняшних дебатов не предложил ничего нового. Все говорили про то, что уже реализуется в рамках действующих указов президента и нацпроектов", — цитирует собеседницу "Взгляд".

Не слишком довольны оказались дебатами и сами участники. Так, доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова в Камчатском крае Сергей Киньябаев выразил недовольство "заумными темами", которые были подготовлены для дискуссии, и заявил, что "дебаты — это не научный симпозиум".

"У нас же обсуждение, как сказать, насущных проблем. Вот культурный код... Какой, к монаху, культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеют об этом определении", — заявил он во время выступления на телеканале "Россия-1".

А Вадим Барский — ещё одно доверенное лицо кандидата от КПРФ Николая Харитонова — во время теледебатов забыл его фамилию. Казус произошёл в эфире калужской телекомпании "НИКА ТV". Сам Барский объяснил заминку своим возрастом и волнением.

*Всероссийский репрезентативный опрос. Объём выборки: 1600 респондентов. Взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, уровню образования и типу населённого пункта. Тип выборки: стратифицированная случайная выборка, извлечённая из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Погрешность: 2,5% (р<0,05). Тип интервью: формализованное телефонное интервью, при котором интервьюер задаёт вопросы и фиксирует ответы. Охват: не менее 80 регионов, 500 городов и ПГТ, 100 сёл.

Авторы Марина Калегина