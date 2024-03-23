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23 марта, 09:07

В спецслужбах рассказали о размытом предупреждении США об угрозе теракта в Москве

РИА "Новости": США передавали спецслужбам РФ общую информацию об угрозе теракта

Соединённые Штаты действительно сообщали российским силовым ведомствам о подготовке терактов в столице России, однако это была информация общего характера, в ней не было ничего конкретного. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в спецслужбах РФ в ответ на слова официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенна Уотсона о том, что Вашингтон поделился с Москвой сведениями о возможном теракте в местах массового скопления людей в Москве.

"Информация [от США о подготовке терактов в Москве] действительно поступала", уточнил собеседник агентства и добавил, что она содержала общий характер, без какой-либо конкретизации.

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Напомним, 22 марта в Подмосковье несколько вооружённых террористов зашли в концертный зал Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где было запланировано выступление группы "Пикник", и стали стрелять по посетителям, после чего подожгли комплекс изнутри. Согласно информации на данный момент, жертвами атаки стали 93 человека, а раненых более 120. В числе убитых трое детей. Глава ФСБ Александр Бортников уже зачитал президенту России Владимиру Путину доклад о том, что в связи с терактом было задержано 11 человек, среди которых и четверо нападавших. Иностранные лидеры выразили соболезнования в связи с трагедией, в частности это Грузия, Туркмения и Таджикистан, страны ЕС, Китай, Перу с Эквадором, Индия и другие.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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