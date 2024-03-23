В спецслужбах рассказали о размытом предупреждении США об угрозе теракта в Москве

Соединённые Штаты действительно сообщали российским силовым ведомствам о подготовке терактов в столице России, однако это была информация общего характера, в ней не было ничего конкретного. Об этом рассказал РИА "Новости" источник в спецслужбах РФ в ответ на слова официального представителя Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенна Уотсона о том, что Вашингтон поделился с Москвой сведениями о возможном теракте в местах массового скопления людей в Москве.