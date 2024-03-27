"Мать всех фейков": Захарова разоблачила ложь Bloomberg о неверии в причастность Киева к теракту
Захарова: Статья Bloomberg о неверии в причастность Киева к теракту — фейк
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "матерью всех фейков" публикацию американского информационного агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира Путина якобы не верят в причастность Киева к теракту в "Крокус сити холле".
"Шедевральная новость. Просто мать всех фейков", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
По словам представителя МИД, "особенно удачно получилось", что новость вышла в день, когда президент находился "в окружении" генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны Сергея Шойгу, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова. При этом двое последних также дали интервью дали на тему вовлечённости США, Британии и Украины в трагические события в "Крокусе".
Напомним, ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в "Крокусе". Бортников также подтвердил след Киева.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. Известно, что они пытались перейти границу с Украиной. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо нападавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
ТАСС / Александр Рюмин