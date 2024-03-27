"Мать всех фейков": Захарова разоблачила ложь Bloomberg о неверии в причастность Киева к теракту

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "матерью всех фейков" публикацию американского информационного агентства Bloomberg о том, что в окружении президента России Владимира Путина якобы не верят в причастность Киева к теракту в "Крокус сити холле".

По словам представителя МИД, "особенно удачно получилось", что новость вышла в день, когда президент находился "в окружении" генерального прокурора Игоря Краснова со всем центральным аппаратом Генпрокуратуры, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, министра обороны Сергея Шойгу, секретаря Совбеза Николая Патрушева, директора ФСБ Александра Бортникова. При этом двое последних также дали интервью дали на тему вовлечённости США, Британии и Украины в трагические события в "Крокусе".