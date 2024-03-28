США показали своё истинное лицо, скрыв детали грядущего теракта в "Крокусе", заявила политолог
Политолог Август: США показали, что не ценят людей, скрыв детали ЧП в "Крокусе"
Стихийный мемориал у "Крокус сити холла" в Красногорске. Обложка © Life.ru
Тот факт, что США скрыли от России подробности грядущего теракта в "Крокусе", показывает, что и для кого на самом деле является ценностью. Об этом Life.ru заявила политолог, политтехнолог Алёна Август. По словам эксперта, столь "туманным" сигналом Штаты наплевали на жизнь людей, в том числе собственных граждан.
"Потому что в целом мы видим политику правящей верхушки Соединённых Штатов сейчас как политику, направленную против людей. Причём как против россиян, так и против своих граждан. Это видно во всём — в том, как произошло это псевдоинформирование, когда они защищали якобы некоторые свои источники", — указала эксперт.
В то же время Штатам ничего не мешало защитить эти "источники" или открыть их. А такое поведение, в свою очередь, наводит на подозрения, что американская сторона может иметь тесную связь с теми, кто планировал страшный теракт, подчеркнула Август.
То же наплевательское отношение властей США видно по отправке Украине миллиардных траншей. По словам политолога, руководство Америки отбирает деньги у собственных граждан, на которые потом киевский режим воюет с РФ. Именно эта политика "является теми дровами, которые подпитывают костёр вооружённого конфликта".
"Надо понимать, что, когда агрессия разжигается, она не девается никуда просто так. И во всём мире может снова вспыхнуть волна терактов только потому, что это опять оказывается возможным. Поэтому вот это заявление о том, что якобы пытались защитить источники, на самом деле все источники в Белом доме. Вот именно об этом нужно думать американцам накануне президентских выборов", — добавила политолог.
Напомним, теракт в подмосковном "Крокус сити холле" произошёл 22 марта: группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал, где ожидалось выступление рок-группы "Пикник", и открыла огонь, после чего подожгла здание и скрылась. Боевиков задержали в Брянской области, они собирались перейти границу с Украиной. По последним данным, трагедия унесла жизнь 143 человек. Тем временем из больниц выписали 90 пострадавших, ещё 74 остаются под наблюдением врачей. Нападавших отправили в СИЗО 24 марта. На следующий день суд арестовал троих соучастников, продавших боевикам использованную ими машину, а 26 марта — ещё одного, сдавшего жильё главарю банды. Установлено, что они знали о планах террористов.
В начале марта Государственный департамент призвал американских граждан не посещать Россию или массовые мероприятия на территории страны из-за террористической угрозы. Как отмечал директор ФСБ Александр Бортников, США передали российской стороне информацию о нападении, но она носила "общий характер". По данным The New York Times, детали атаки не были предоставлены, так как Штаты опасались поставить под угрозу собственные источники.