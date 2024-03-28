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28 марта, 17:23

В Аргентине проукраинские активисты глумились над жертвами теракта в "Крокусе"

Посол РФ: В Аргентине оказались недовольны "малым" числом жертв теракта в Москве

Обёрнутые в украинские флаги активисты из столицы Аргентины Буэнос-Айреса выразили сожаление о "слишком малом" количестве жертв теракта в "Крокусе". Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Трудно представить себе что-либо более отвратительное, чем издевательства над невинными жертвами. Но именно это и делают эти нелюди, когда среди бела дня в мегафоны сокрушаются о "слишком малом количестве погибших" в результате террористической атаки", — подчеркнул он в статье для издания Diario Popular.

Российский посол задался вопросом, правильно ли в Аргентине понимают свободу слова. По его словам, во всём мире подобное поведение рассматривают как оправдание терроризма, которое жёстко преследуется по закону.

"Мы обратились к аргентинским властям с требованием оградить нас от этих маргиналов. В конце концов, в обязанности страны пребывания, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, входит обеспечение нормальных условий функционирования любого диппредставительства, предотвращение оскорблений его достоинства, как и посягательств на безопасность дипломатических сотрудников", — указал посол.

Глава дипломатической миссии добавил, что в течение последнего месяца напротив посольства "собирается небольшая, но шумная группа людей, назначивших себя "борцами с авторитарным режимом" в России". При этом никто из них, по словам Феоктистова, не упомянул теракт, в результате которого погибла российская журналистка Дарья Дугина, гибель в украинской тюрьме журналиста из США Гонсало Лиры. В настоящее время они также отмалчиваются о ситуации, в которой оказался создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Французская журналистка восхитилась терактом в "Крокусе"
Французская журналистка восхитилась терактом в "Крокусе"

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизнь 143 человек. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, а также трое их сообщников. 26 марта был задержан и арестован ещё один человек — он сдавал квартиру главарю террористов. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.

Обложка ©

АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Дарья Нарыкова
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