В Аргентине проукраинские активисты глумились над жертвами теракта в "Крокусе"

Обёрнутые в украинские флаги активисты из столицы Аргентины Буэнос-Айреса выразили сожаление о "слишком малом" количестве жертв теракта в "Крокусе". Об этом заявил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Трудно представить себе что-либо более отвратительное, чем издевательства над невинными жертвами. Но именно это и делают эти нелюди, когда среди бела дня в мегафоны сокрушаются о "слишком малом количестве погибших" в результате террористической атаки", — подчеркнул он в статье для издания Diario Popular.

Российский посол задался вопросом, правильно ли в Аргентине понимают свободу слова. По его словам, во всём мире подобное поведение рассматривают как оправдание терроризма, которое жёстко преследуется по закону.

"Мы обратились к аргентинским властям с требованием оградить нас от этих маргиналов. В конце концов, в обязанности страны пребывания, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, входит обеспечение нормальных условий функционирования любого диппредставительства, предотвращение оскорблений его достоинства, как и посягательств на безопасность дипломатических сотрудников", — указал посол.