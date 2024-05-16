Суд в Москве продлил арест третьему из напавших на "Крокус" террористов
Басманный суд Москвы продлил срок ареста третьему из атаковавших "Крокус сити холл" террористу. Саидакрами Рачабализода* пробудет в заключении до 22 августа 2024 года. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Третьему из непосредственных исполнителей атаки на "Крокус" Рачабализоде продлили арест до 22 августа. Видео © Life.ru
"Удовлетворить ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 22 августа в отношении Саидакрами Рачабализоды*", — говорится в постановлении суда. Следствие добивается продления ареста для всех восьмерых фигурантов.
Напомним, что кровавый теракт был организован в подмосковном "Крокусе" вечером 22 марта. Четверо вооружённых террористов ворвались в здание, где посетители ожидали начала выступления рок-группы "Пикник", и открыли огонь по людям, после чего подожгли зрительный зал и скрылись в направлении границы с Украиной. Их удалось поймать в Брянской области. Жертвами трагедии стали 144 человека, а количество пострадавших превышает 550. Следствию удалось установить связь преступников с украинскими националистами. Всего по делу задержано 11 человек, среди которых и четверо непосредственных исполнителей: Саидакрами Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев* и Махаммадсобир Файзов*. Сегодня суд уже продлил сроки ареста для Файзова* и Мирзоева*.
* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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