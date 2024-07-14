Покушение на Трампа назвали "чистым Голливудом"

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа выглядит как продукт Голливуда: злоумышленник на крыше сразу за пределами охраняемого кольца, показушная охрана и красивые девушки с оружием. Такое мнение выразил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness

"Одна из них (девушка-полицейский. — Прим. Life.ru) — это тоже обсуждает весь мир — так красиво, напоказ не справилась с волнением и так правдоподобно не смогла убрать пистолет в кобуру, что ей, наверное, должны выписать премию", — говорит Перла.