Покушение на Трампа назвали "чистым Голливудом"
Обозреватель Перла назвал чистым Голливудом покушение на Трампа
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа выглядит как продукт Голливуда: злоумышленник на крыше сразу за пределами охраняемого кольца, показушная охрана и красивые девушки с оружием. Такое мнение выразил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.
На Дональда Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании. Видео © X / EndWokeness
"Одна из них (девушка-полицейский. — Прим. Life.ru) — это тоже обсуждает весь мир — так красиво, напоказ не справилась с волнением и так правдоподобно не смогла убрать пистолет в кобуру, что ей, наверное, должны выписать премию", — говорит Перла.
По его словам, во всей этой сюрреалистичной ситуации никто не может определить, виртуальность это или реальность.
Напомним, что 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Миллиардер выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда в его сторону открыли огонь. Трамп отделался ранением уха. Погиб один человек, ещё несколько ранены. Сообщается, что стрелявшим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой прятался на крыше неподалёку. Его ликвидировали на месте. В ФБР утверждают, что были не в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, скорее всего, действовал самостоятельно. Лидеры многих стран мира выразили сочувствие и поддержку Трампу. Российские политологи считают, что после покушения республиканец выиграет выборы президента США, которые состоятся в ноябре.
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