«СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграют в Раменском без зрителей из-за атаки дронов
Футбольный матч Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и «Чайкой» пройдёт во вторник, 10 сентября, на стадионе «Сатурн» в Раменском без зрителей. Поводом для такого решения послужила ночная атака украинских беспилотников на подмосковный регион.
«По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести матч девятого тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Чайка» без зрителей», — отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровск», добавив, что никто из игроков, тренеров и персонала клуба в результате атаки БПЛА не пострадал.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 10 сентября ВСУ с помощью беспилотников атаковали ряд регионов РФ, в том числе Московскую область. Системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, но больше всего «досталось» Раменскому, где два дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине, работавшей охранницей звёзд шоу-бизнеса. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания. По данным Минобороны, всего в столичном регионе сбили 26 БПЛА. По последним данным, пострадали восемь человек, один из них — в тяжёлом состоянии.
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