«СКА-Хабаровск» и «Чайка» сыграют в Раменском без зрителей из-за атаки дронов

Футбольный матч Первой лиги между «СКА-Хабаровск» и «Чайкой» пройдёт во вторник, 10 сентября, на стадионе «Сатурн» в Раменском без зрителей. Поводом для такого решения послужила ночная атака украинских беспилотников на подмосковный регион.

«По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести матч девятого тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Чайка» без зрителей», — отметили в пресс-службе «СКА-Хабаровск», добавив, что никто из игроков, тренеров и персонала клуба в результате атаки БПЛА не пострадал.