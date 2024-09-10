В НИИ Склифосовского доставили одного из пострадавших при атаке на Раменское
Вертолёт, на котором перевозили в «склиф» пострадавшего при атаке БПЛА на Раменское. Обложка © Telegram / Московская медицина
В московский НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского доставили одного из пострадавших при атаке украинских дронов на Раменское, сообщили в столичном Депздраве. Его перевозили по воздуху — на вертолёте.
Мужчина находится в экстренной реанимации в стабильном состоянии. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ с помощью беспилотников атаковали ряд регионов России, в том числе Московскую область. Системы ПВО работали в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего «досталось» Раменскому, где два дрона попали в многоквартирный дом, вызвав пожары. Известно об одной погибшей — 46-летней женщине, работавшей охранницей звёзд шоу-бизнеса. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания. По данным Минобороны, всего в столичном регионе сбили 26 БПЛА. По последним данным, пострадали восемь человек, один из них — в тяжёлом состоянии. Губернатор Андрей Воробьёв лично посещал мужчину и сообщил о скорой госпитализации в Москву.