«Ответят сполна»: Слуцкий разбил надежды Зеленского дестабилизировать РФ ударами по мирным жителям
Слуцкий — об ударе по Раменскому: Киев сполна ответит за все теракты
Леонид Слуцкий. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ
Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал Киеву неминуемую расплату за все теракты на территории России. Общаясь с журналистами, политик выразил искреннюю поддержку жителям подмосковного Раменского, в ночь на 10 сентября подвергшегося атаке беспилотников ВСУ.
«Враг пытается посеять панику среди нас, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьётся этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал собеседник РИА «Новости».
По словам лидера либерал-демократов, терпя поражения на фронте, «фашиствующая хунта Зеленского» решила сместить театр военных действий на жилые кварталы. Это является нарушением всех норм гуманитарного международного права.
Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России, в том числе Подмосковье. ПВО работала в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего пострадало Раменское, где два беспилотника попали в многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, работавшая охранницей звёзд шоу-бизнеса. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания в жилой дом. Кроме того, пострадало восемь человек, один из них находится в больнице в тяжёлом состоянии и был транспортирован в столичный «склиф».