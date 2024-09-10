Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 14:13

«Ответят сполна»: Слуцкий разбил надежды Зеленского дестабилизировать РФ ударами по мирным жителям

Слуцкий — об ударе по Раменскому: Киев сполна ответит за все теракты

Леонид Слуцкий. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ

Леонид Слуцкий. Обложка © Telegram / СЛУЦКИЙ

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал Киеву неминуемую расплату за все теракты на территории России. Общаясь с журналистами, политик выразил искреннюю поддержку жителям подмосковного Раменского, в ночь на 10 сентября подвергшегося атаке беспилотников ВСУ.

«Враг пытается посеять панику среди нас, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьётся этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал собеседник РИА «Новости».

По словам лидера либерал-демократов, терпя поражения на фронте, «фашиствующая хунта Зеленского» решила сместить театр военных действий на жилые кварталы. Это является нарушением всех норм гуманитарного международного права.

Жильцам повреждённого в Раменском дома рассказали, когда они смогут вернуться в квартиры
Жильцам повреждённого в Раменском дома рассказали, когда они смогут вернуться в квартиры

Напомним, в ночь на 10 сентября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать регионы России, в том числе Подмосковье. ПВО работала в Коломне, Домодедове, Люберцах и Подольске, однако больше всего пострадало Раменское, где два беспилотника попали в многоквартирный дом. Погибла 46-летняя женщина, работавшая охранницей звёзд шоу-бизнеса. Life.ru публиковал жуткое видео того самого попадания в жилой дом. Кроме того, пострадало восемь человек, один из них находится в больнице в тяжёлом состоянии и был транспортирован в столичный «склиф».

Матвей Константинов
  • Новости
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • ВСУ
  • Госдума
  • лдпр
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров