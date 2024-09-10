«Ответят сполна»: Слуцкий разбил надежды Зеленского дестабилизировать РФ ударами по мирным жителям

Глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал Киеву неминуемую расплату за все теракты на территории России. Общаясь с журналистами, политик выразил искреннюю поддержку жителям подмосковного Раменского, в ночь на 10 сентября подвергшегося атаке беспилотников ВСУ.

«Враг пытается посеять панику среди нас, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьётся этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал собеседник РИА «Новости».