Крушение танкеров с нефтью и экологическая катастрофа в Чёрном море вылились в первый арест
Суд арестовал на два месяца капитана танкера «Волганефть-212», где погиб матрос
Капитан танкера «Волганефть-212». Фото © Telegram / Следком
Суд арестовал на два месяца капитана танкера «Волганефть-212», где после столкновения с судном «Волгонефть-239» в Керченском проливе погиб матрос. Об этом сообщает ГCУ СКР по Республике Крым и Севастополю
«По ходатайству следствия капитану нефтетанкера «Волганефть-212», обвиняемому в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч.2 ст. 263 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 17.02.2025», – информирует ведомство.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Поступали сообщения, что один из кораблей сел на мель, а второй лёг в дрейф, в воду попали нефтепродукты. 11 пострадавших членов экипажа судна «Волгонефть 212» доставили в городскую больницу Анапы, двое из них в тяжёлом состоянии. Ещё один моряк погиб. Возбуждены два уголовных дела, капитанов задержали. Суда перевозили около девяти тысяч тонн мазута. Его утечка привела к загрязнению Чёрного моря. В Анапе из-за экологической катастрофы ввели режим ЧС.