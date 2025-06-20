Экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды, где ему грозит тюрьма

Экс-нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды. Об этом пишет издание De Telegraaf.

По данным издания, футболиста, которого на родине обвинили в нападении и причастности к наркоторговле, доставили в Нидерланды на самолёте, зафрахтованном судебными органами. Во время полета его охраняли сотрудники Королевской военной полиции, которые специально вылетели в ОАЭ.

Первоначально планировалось отправить его в Нидерланды регулярным рейсом авиакомпании KLM, однако вероятность того, что Промеса сфотографируют туристы на борту, посчитали слишком большой. Также свою роль сыграли риски безопасности. Пока неясно, где будет содержаться Промес. Ожидается, что его не отправят в пенитенциарные учреждения в Вюгте или Заанстаде, поскольку там содержатся его соучастники.