Экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из ОАЭ в Нидерланды, где ему грозит тюрьма
De Telegraaf: Экс-форвард «Спартака» Промес экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды
Обложка © РИА Новости / Григорий Сысоев
Экс-нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды. Об этом пишет издание De Telegraaf.
По данным издания, футболиста, которого на родине обвинили в нападении и причастности к наркоторговле, доставили в Нидерланды на самолёте, зафрахтованном судебными органами. Во время полета его охраняли сотрудники Королевской военной полиции, которые специально вылетели в ОАЭ.
Первоначально планировалось отправить его в Нидерланды регулярным рейсом авиакомпании KLM, однако вероятность того, что Промеса сфотографируют туристы на борту, посчитали слишком большой. Также свою роль сыграли риски безопасности. Пока неясно, где будет содержаться Промес. Ожидается, что его не отправят в пенитенциарные учреждения в Вюгте или Заанстаде, поскольку там содержатся его соучастники.
Ранее спортсмен Промес предложил добровольно приехать в Нидерланды и сотрудничать в суде. Во время слушания апелляции он надеялся продолжить свою футбольную карьеру.
Напомним, что Промеса задержали в Дубае в феврале прошлого года за ДТП. На тот момент «Спартак» находился в ОАЭ на сборах. Футболиста обвинили в бегстве с места аварии, но позднее его дело было закрыто. Однако спортсмен остался в дубайском СИЗО, где ожидал заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. На родине экс-игроку «Спартака» светит 7,5 года тюрьмы, ведь его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде внушительного количества кокаина. В итоге бомбардира отпустили из-под стражи. Летом 2024 года «Спартак» объявил, что Промес покинул клуб. 12 июня его вновь задержали в ОАЭ.