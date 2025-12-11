Риелтор Долиной выступал в СМИ как эксперт по мошенникам. Ранее его тоже кинули с жильём

Риелтор Денис Б., оформлявший сделку по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, ранее публично выступал в СМИ как эксперт по противодействию мошенничеству на рынке недвижимости, заявила адвокат Светлана Свириденко, представляющая интересы покупательницы жилья Полины Лурье. По её словам, именно артистка привлекла этого специалиста к процедуре, а после раскрытия аферы он был задержан, но вскоре отпущен. Он проходит в деле как свидетель.

«[Долина] сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б., — мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял всё, объяснял, если какие-то вопросы возникали», — отметила собеседница RT.

По данным издания, два года назад этот риелтор давал советы, как распознать недобросовестного продавца и не лишиться своей квартиры. Он относил к главным признакам обмана странное поведение контрагента, попытки торопить и давить на эмоции, а также призывал с подозрением относиться к слишком выгодным предложениям. Более того, вероятно, сам Денис Б. в 2021 году стал жертвой мошенников, потеряв шесть тысяч рублей при попытке арендовать дом в Краснодарском крае.