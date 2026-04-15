Эдварда Била заметили за рулём после обещания никогда не водить автомобиль
Блогер Эдвард Бил, который ранее обещал навсегда отказаться от вождения, судя по всему, не сдержал свои слова. Накануне пранкера заметили в Сочи за рулём роскошного автомобиля. Видео оказалось в распоряжении Super.ru.
Блогер Эдвард Бил снова сел за руль в Сочи. Видео © Super.ru
Примечательно, что ещё летом прошлого года Эдвард зарекался не садиться за руль. Долгое время он передвигался только на пассажирском сиденье автомобилей бизнес-класса. Кроме того, Бил начал заниматься картингом.
Эдвард Бил стал известен широкой публике благодаря не только провокационным роликам, но и проблемам с законом. В частности, 1 апреля 2021 года блогер выехал на своём «ауди» на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. Среди пострадавших была сотрудница аппарата Госдумы, госпитализированная в тяжёлом состоянии. Позднее блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и выплате компенсации. В 2022 году Бил вышел на свободу и сразу заявил, что готов взяться за старое.
В конце июля 2024 года Бил был арестован на 14 суток после пранка с «самокатной патрульной службой». В итоге оказалось, что его госпитализировали из-за последствий «запущенного перелома» ноги и «заражения крови». 1 августа блогеру провели операцию по спасению конечности. Команда блогера заявил, что ему удалось «сохранить ногу» и избежать ампутации. Однако позже известно, что никакой «сложной» операции и угрозы ампутации ноги на самом деле не было.
