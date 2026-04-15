Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 12:29

Эдварда Била заметили за рулём после обещания никогда не водить автомобиль

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bill_advard

Блогер Эдвард Бил, который ранее обещал навсегда отказаться от вождения, судя по всему, не сдержал свои слова. Накануне пранкера заметили в Сочи за рулём роскошного автомобиля. Видео оказалось в распоряжении Super.ru.

Примечательно, что ещё летом прошлого года Эдвард зарекался не садиться за руль. Долгое время он передвигался только на пассажирском сиденье автомобилей бизнес-класса. Кроме того, Бил начал заниматься картингом.

Эдвард Бил стал известен широкой публике благодаря не только провокационным роликам, но и проблемам с законом. В частности, 1 апреля 2021 года блогер выехал на своём «ауди» на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. Среди пострадавших была сотрудница аппарата Госдумы, госпитализированная в тяжёлом состоянии. Позднее блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и выплате компенсации. В 2022 году Бил вышел на свободу и сразу заявил, что готов взяться за старое.

В конце июля 2024 года Бил был арестован на 14 суток после пранка с «самокатной патрульной службой». В итоге оказалось, что его госпитализировали из-за последствий «запущенного перелома» ноги и «заражения крови». 1 августа блогеру провели операцию по спасению конечности. Команда блогера заявил, что ему удалось «сохранить ногу» и избежать ампутации. Однако позже известно, что никакой «сложной» операции и угрозы ампутации ноги на самом деле не было.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Эдвард Бил
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar