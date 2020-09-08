"Фантастическое предположение". Омский токсиколог оценил диагноз Навального, поставленный в Германии

Отравление, которое у российского блогера Алексея Навального диагностировали в берлинской клинике, является "фантастическим предположением", которое ничем не подтверждено. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, завотделением острых отравлений Омской городской больницы скорой медпомощи № 1 Александр Сабаев.
— Очень удивительно. Но это даже не диагноз. Это какая-то даже не версия, а какая-то фантастика. Просто какое-то фантастическое предположение или заключение, не подтверждённое ни документально, ни клинически, никаким образом, — сказал он журналистам.
Сабаев также подчеркнул, что причиной ухудшения здоровья Навального не могло быть вещество группы "Новичок", так как в таком случае блогер погиб бы в первые часы в больнице в Омске.
В бундесвере отказались разъяснять выводы об отравлении НавальногоВ Вооружённых силах ФРГ заявили, что это секретная информация.
— При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления. <...> Он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18, к 22 часам он бы уже погиб, — сообщил токсиколог.
При этом он отметил, что все лабораторные исследования биоматериалов, взятых у пациента, проводились не только в Омске, но и в федеральных учреждениях. Специалисты искали сами возможные вещества и продукты их распада на оборудовании экспертного класса с высокой чувствительностью.
Сабаев также подчеркнул, что выход Навального из комы согласуется с диагнозом, поставленным ему в Омске.
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— Я подчёркиваю: кома носила метаболический характер, поэтому при восстановлении обмена веществ, нормализации критического состояния, купировании всех синдромов, которые носили сопутствующий характер, две-три недели достаточно для того, чтобы купировать и коматозное состояние, — отметил врач, сообщив, что даже лично наблюдал улучшение состояния пациента, когда принимал и выписывал его на этапе транспортировки в аэропорт.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом. 7 сентября блогера вывели из комы и постепенно отлучают от ИВЛ.