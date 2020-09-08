"Фантастическое предположение". Омский токсиколог оценил диагноз Навального, поставленный в Германии

Отравление, которое у российского блогера Алексея Навального диагностировали в берлинской клинике, является "фантастическим предположением", которое ничем не подтверждено. Об этом заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, завотделением острых отравлений Омской городской больницы скорой медпомощи № 1 Александр Сабаев.

— Очень удивительно. Но это даже не диагноз. Это какая-то даже не версия, а какая-то фантастика. Просто какое-то фантастическое предположение или заключение, не подтверждённое ни документально, ни клинически, никаким образом, — сказал он журналистам.

Сабаев также подчеркнул, что причиной ухудшения здоровья Навального не могло быть вещество группы "Новичок", так как в таком случае блогер погиб бы в первые часы в больнице в Омске.

— При отравлении фосфорорганическим соединением без процедуры ультрагемодиафильтрации спасти человека невозможно. У нас эта процедура не использовалась, поскольку не было показаний, то есть не было отравления. <...> Он погиб бы у нас в первые часы. Собственно говоря, к 18, к 22 часам он бы уже погиб, — сообщил токсиколог.

При этом он отметил, что все лабораторные исследования биоматериалов, взятых у пациента, проводились не только в Омске, но и в федеральных учреждениях. Специалисты искали сами возможные вещества и продукты их распада на оборудовании экспертного класса с высокой чувствительностью.

Сабаев также подчеркнул, что выход Навального из комы согласуется с диагнозом, поставленным ему в Омске.