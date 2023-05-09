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9 мая, 19:19

Праздничный салют в честь Дня Победы отгремел в Москве

Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве. Его запуск начался в 22:00 с шестнадцати различных точек и продлился десять минут.

Праздничный салют в честь Дня Победы. Видео © T.me / Новости Москвы

Всего столичное небо украсили более 12 тысяч изделий более чем 70 видов, а особым изыском стал салют в виде флага России. Всё действо сопровождалось залпами 30 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Акция "Бессмертный полк" прошла в Москве в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" прошла в Москве в онлайн-формате

Напомним, сегодня в центре Москвы прошёл торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ. На празднование прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Туркмении и премьер Армении. В ходе мероприятия Путин сделал несколько важных заявлений. Например, раскрыл планы противников России, которые заключаются в том, чтобы развалить и уничтожить нашу страну. Глава государства объяснил причину катастрофы на Украине, а также заявил о том, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна. Парад уже объявили символом стойкости русского духа.

Артур Лапсаков
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