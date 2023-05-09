Праздничный салют в честь Дня Победы отгремел в Москве

Праздничный салют в честь Дня Победы состоялся в Москве. Его запуск начался в 22:00 с шестнадцати различных точек и продлился десять минут.

Всего столичное небо украсили более 12 тысяч изделий более чем 70 видов, а особым изыском стал салют в виде флага России. Всё действо сопровождалось залпами 30 пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.