Челябинский маньяк объяснил издевательства над девушками любовью

Челябинский маньяк Владимир Ческидов, который похитил и насиловал на протяжении 14 лет одну девушку и убил другую, похитил их, потому что влюбился и считал, что они должны жить с ним. Об этом заявил следователь-криминалист отдела криминалистики регионального управления СКР, полковник юстиции Александр Котарев.

Он напомнил, что девушку, которая провела столько лет взаперти, Ческидов забрал к себе домой осенью 2009 года, на тот момент его "избраннице" было 19 лет. До этого она почти семь лет прожила в детдоме, куда попала после того, как пьяницу-мать лишили родительских прав.

"Владимир Ческидов и потерпевшая познакомились возле торгового комплекса "Синегорье" в районе железнодорожного вокзала Челябинска. Это было вечернее время. Оба в этом районе прогуливались. Они общались около часа, а затем мужчина пригласил девушку попить чаю", — отметил Котарев в беседе с kp.ru.

Они доехали до дома маньяка в посёлке Смолино на автобусе и действительно попили чаю, но, когда девушка собралась уходить, хозяин перегородил ей путь. Он показал нож и сказал, что та в заложниках, а если попробует позвать на помощь, то он её убьёт. После этого Ческидов отвёл девушку в одну из комнат и указал на спальное место. Судя по всему, план похищения был у преступника давно, так как к тому моменту уже были установлены решётка на форточке и замок на двери. Пленнице не разрешалось смотреть телевизор, со временем она узнала, что в доме живёт ещё одна девушка.

"Потерпевшая рассказывает: "Я увидела в доме Владимира женщину. Ей было около 30 лет. Она была крупного телосложения, с тёмными волосами". Та женщина рассказала, что тоже находится в заложниках, она появилась в доме раньше. Но не сообщила, как именно оказалась у Ческидова. Со слов пленницы, когда обвиняемый уходил из дома, её он запирал в комнате, а вторую женщину — в сарае", — добавил Котарев.

Следствие считает, что мать Ческидова Валентина, которая проживала в том же доме, знала об этих ужасах. При этом женщина отрицает вину.

В соцсетях многие стали обвинять старшую сестру сбежавшей в том, что её за 14 лет не искали, однако родственники обращались в полицию, но тогда найти пропавшую не удалось.