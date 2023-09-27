Французский посол покинул Нигер
Al Arabiya: Французский посол уехал из Нигера в Париж
Французский посол Сильвен Итте уехал из Нигера в Париж, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Военный совет африканской республики.
"Военный совет Нигера подтверждает отъезд французского посла в Чад", — сказано в публикации.
Как уточняет телеканал, из Чада Сильвен Итте уехал во французскую столицу.
Как сообщал Лайф, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж отзывает своего посла в Нигере Сильвена Итте и других сотрудников диппредставительства в Ниамее. Кроме того, он объявил, что до конца года контингент французских войск будет выведен с территории Нигера из-за "нежелания" новой власти африканского государства сообща бороться с терроризмом.
Напомним, в конце июля военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку переговоры с новой не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. К слову, в этих двух странах также недавно произошли государственные перевороты: в Буркина-Фасо — в октябре прошлого года, а в Мали — в 2021-м и в 2020-м.
Twitter / Sylvain Itté