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27 сентября, 09:26

Французский посол покинул Нигер

Al Arabiya: Французский посол уехал из Нигера в Париж

Французский посол Сильвен Итте уехал из Нигера в Париж, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Военный совет африканской республики.

"Военный совет Нигера подтверждает отъезд французского посла в Чад", — сказано в публикации.

Как уточняет телеканал, из Чада Сильвен Итте уехал во французскую столицу.

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Как сообщал Лайф, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж отзывает своего посла в Нигере Сильвена Итте и других сотрудников диппредставительства в Ниамее. Кроме того, он объявил, что до конца года контингент французских войск будет выведен с территории Нигера из-за "нежелания" новой власти африканского государства сообща бороться с терроризмом.

Напомним, в конце июля военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума и денонсировали соглашения с Францией, запретили экспорт урана и золота туда, а также потребовали отъезда посла из страны. В ответ на их действия в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) начали готовить вторжение для восстановления прежней власти, поскольку переговоры с новой не увенчались успехом. Буркина-Фасо и Мали вступились за Нигер. К слову, в этих двух странах также недавно произошли государственные перевороты: в Буркина-Фасо в октябре прошлого года, а в Мали — в 2021-м и в 2020-м.

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Twitter / Sylvain Itté

Никита Осипов
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