Шокированный очевидец снял обрушение пятиэтажки в Тель-Авиве после ракетного удара

Пятиэтажное здание в Тель-Авиве обрушилось после попадание ракеты, из-под завалов удалось спасти двоих пострадавших. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.

"Пожарная служба Израиля сообщила об обрушении в результате ракетного удара здания в Тель-Авиве, из которого были спасены двое раненых", — говорится в материале издания.

Кроме того, газета пишет, что израильские экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию, чтобы удостовериться, что в здании больше нет людей. Также в тексте указано, что помимо попадания в дом в Тель-Авиве ещё четыре прилёта произошли в центральной части Израиля: Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.