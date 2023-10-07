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7 октября, 19:16

Шокированный очевидец снял обрушение пятиэтажки в Тель-Авиве после ракетного удара

Дом в Тель-Авиве обрушился после прилёта ракеты, из-под завалов спасли двоих

Пятиэтажное здание в Тель-Авиве обрушилось после попадание ракеты, из-под завалов удалось спасти двоих пострадавших. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.

Обрушившийся после попадания ракеты дом в Тель-Авиве. Видео © X / The Mossad: Satirical, Yet Awesome

"Пожарная служба Израиля сообщила об обрушении в результате ракетного удара здания в Тель-Авиве, из которого были спасены двое раненых", говорится в материале издания.

Кроме того, газета пишет, что израильские экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию, чтобы удостовериться, что в здании больше нет людей. Также в тексте указано, что помимо попадания в дом в Тель-Авиве ещё четыре прилёта произошли в центральной части Израиля: Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.

Палестинские группировки вновь выпустили десятки ракет в сторону Тель-Авива

Палестинские группировки вновь выпустили десятки ракет в сторону Тель-Авива

Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 232 жертвах эскалации и 1,7 тысячи раненых. В соцсетях появилось видео попадания ракеты по дому в Тель-Авиве.

Обложка ©

X / The Mossad: Satirical, Yet Awesome

Юрий Лысенко
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