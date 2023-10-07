Шокированный очевидец снял обрушение пятиэтажки в Тель-Авиве после ракетного удара
Дом в Тель-Авиве обрушился после прилёта ракеты, из-под завалов спасли двоих
Пятиэтажное здание в Тель-Авиве обрушилось после попадание ракеты, из-под завалов удалось спасти двоих пострадавших. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на пожарную службу Израиля.
Обрушившийся после попадания ракеты дом в Тель-Авиве. Видео © X / The Mossad: Satirical, Yet Awesome
"Пожарная служба Израиля сообщила об обрушении в результате ракетного удара здания в Тель-Авиве, из которого были спасены двое раненых", — говорится в материале издания.
Кроме того, газета пишет, что израильские экстренные службы проводят поисково-спасательную операцию, чтобы удостовериться, что в здании больше нет людей. Также в тексте указано, что помимо попадания в дом в Тель-Авиве ещё четыре прилёта произошли в центральной части Израиля: Холоне, Бат-Яме и Гиватаиме.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 232 жертвах эскалации и 1,7 тысячи раненых. В соцсетях появилось видео попадания ракеты по дому в Тель-Авиве.