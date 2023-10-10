Лавров обсудил с главой МИД Ирана конфликт Израиля и Палестины
Лавров и глава МИД Ирана призвали к прекращению огня между Израилем и Палестиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян выступили за скорейшее прекращение вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам телефонного разговора двух глав дипведомств.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчёркнута важность скорейшего прекращения вооружённого противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе", — говорится в сообщении.
Стороны также высказались в пользу возобновления совместной работы в формате "три плюс три" по Южному Кавказу. Кроме того, в ходе беседы был озвучен ряд вопросов двустороннего сотрудничества, затрагивающих взаимный интерес. Телефонный разговор состоялся по инициативе Ирана, добавили в министерстве.
Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о переходе к "полноценному наступлению". Он также пообещал, что теперь сектор Газа "изменится на 180 градусов" по сравнению с тем, чего ждали боевики ХАМАС.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев. В ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС также напали на участников фестиваля электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек. На месте проведения мероприятия обнаружено по меньшей мере 260 тел. Также было опубликовано видео первых минут вторжения на фестиваль.
ТАСС / Валерий Шарифулин