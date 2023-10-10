Лавров обсудил с главой МИД Ирана конфликт Израиля и Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян выступили за скорейшее прекращение вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ по итогам телефонного разговора двух глав дипведомств.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальной ближневосточной повестке дня с акцентом на очередное обострение палестино-израильского конфликта. Подчёркнута важность скорейшего прекращения вооружённого противостояния и урегулирования ситуации на известной международно-правовой основе", — говорится в сообщении.

Стороны также высказались в пользу возобновления совместной работы в формате "три плюс три" по Южному Кавказу. Кроме того, в ходе беседы был озвучен ряд вопросов двустороннего сотрудничества, затрагивающих взаимный интерес. Телефонный разговор состоялся по инициативе Ирана, добавили в министерстве.