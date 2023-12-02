Залужному приготовиться: Политолог счёл отравление жены Буданова намёком, что ему не стоит идти в политику

За отравлением жены главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова может стоять Владимир Зеленский, считает политолог Александр Казаков. По его словам, таким образом тот прислал своему конкуренту чёрную метку — предупредил, что лучше не лезть в политику.

"Сейчас основным конкурентом для него остаётся [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный. А Буданов — это своего рода периферийный фронт. Ему как бы заслали метку: дескать, имей в виду, что всё равно не доживёшь до выборов", — сказал он в беседе с "Царьградом".

Эксперт напомнил, что Конституция Украины запрещает военным занимать пост президента, поэтому Залужному и Буданову перед выдвижением на выборы нужно будет подать в отставку.

По его мнению, Буданов уже мог написать заявление об отставке, однако Зеленский не принял его и понял, что тот хочет уйти в политику. Именно поэтому Зеленский выдал ему такую чёрную метку — намекнул, что к чему. То же, считает политолог, ждёт и главкома ВСУ.

Причём такая эскалация подковёрной борьбы выгодна России, отметил Казаков. Он напомнил, что на Украине занятия политикой заканчиваются призывом на помощь нацбатов с фронта, чтобы побороться за власть в Киеве. В целом, считает политолог, Запад вскоре скинет Зеленского и заменит его на более сговорчивую фигуру.