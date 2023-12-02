Залужному приготовиться: Политолог счёл отравление жены Буданова намёком, что ему не стоит идти в политику
Политолог Казаков: Отравлением жены Буданова Зеленский послал ему чёрную метку
За отравлением жены главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова может стоять Владимир Зеленский, считает политолог Александр Казаков. По его словам, таким образом тот прислал своему конкуренту чёрную метку — предупредил, что лучше не лезть в политику.
"Сейчас основным конкурентом для него остаётся [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный. А Буданов — это своего рода периферийный фронт. Ему как бы заслали метку: дескать, имей в виду, что всё равно не доживёшь до выборов", — сказал он в беседе с "Царьградом".
Эксперт напомнил, что Конституция Украины запрещает военным занимать пост президента, поэтому Залужному и Буданову перед выдвижением на выборы нужно будет подать в отставку.
По его мнению, Буданов уже мог написать заявление об отставке, однако Зеленский не принял его и понял, что тот хочет уйти в политику. Именно поэтому Зеленский выдал ему такую чёрную метку — намекнул, что к чему. То же, считает политолог, ждёт и главкома ВСУ.
Причём такая эскалация подковёрной борьбы выгодна России, отметил Казаков. Он напомнил, что на Украине занятия политикой заканчиваются призывом на помощь нацбатов с фронта, чтобы побороться за власть в Киеве. В целом, считает политолог, Запад вскоре скинет Зеленского и заменит его на более сговорчивую фигуру.
"У них уже есть другие планы. Они придумали себе образ поражения и хотят нормально, спокойно, без истерики уйти с этого театра. И чтобы эта "обезьяна" гранату не уронила, а это возможно. Поэтому США будут менять Зеленского и сейчас присматриваются к другим людям. Соцопросы показывают, что самые высокие шансы либо у военного, либо у женщины. А из известных людей в форме на Украине есть как раз Залужный и Буданов", — заключил он.
Напомним, 28 ноября стало известно об отравлении супруги Кирилла Буданова Марианны. Позднее эту информацию подтвердили в ГУР Минобороны Незалежной. В Киеве, разумеется, обвинили во всём Россию, однако Кремль не удивился этому.
Тем временем на Украине разгорается политическая борьба между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Всё началось с недавнего интервью последнего, где он признался в бесперспективности ситуации на поле боя, с чем не согласился Зеленский, который тут же объявил о планах наступления на 2023 и 2024 годы. Причём у этих подковёрных склок, видимо, уже есть реальная жертва — 39-летний помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков, который подорвался на подаренной коллегой гранате в свой день рождения. А на прошлой неделе Зеленский и вовсе публично раскритиковал Залужного и призвал его бросить политику. Лайф также писал, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, однако боится участия в них главкома ВСУ Залужного.
Getty Images / Anadolu / Gian Marco Benedetto