Гутерриш осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования россиянам
Офис Генсека ООН: Гутерриш осудил теракт в "Крокусе"
Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования россиянам и правительству страны. Информация следует из заявления, которое в пятницу распространил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает сегодняшнюю террористическую атаку на концертный зал под Москвой, в результате которой, по сообщениям, погибло 40 человек, более 100 пострадали. Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших, народу и Правительству Российской Федерации", — сообщается в заявлении.
Кроме того, Гутерриш пожелал пострадавшим как можно скорее поправиться.
Действия террористов в "Крокус сити холле" осудили многие политические деятели. Так, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что те, кто устроил стрельбу в "Крокус сити холле" в Подмосковье, обязательно понесут заслуженное и неизбежное наказание, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что меры наказания для террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал террористам из "Крокуса" возмездие. Кроме того, теракт уже осудили представители Египта, Азербайджана, Германии, Италии, а также Франции, Белоруссии и Казахстана.
Life.ru