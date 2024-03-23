Регион

Уведомления отключены

22 марта, 23:15

Гутерриш осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования россиянам

Офис Генсека ООН: Гутерриш осудил теракт в "Крокусе"

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования россиянам и правительству страны. Информация следует из заявления, которое в пятницу распространил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает сегодняшнюю террористическую атаку на концертный зал под Москвой, в результате которой, по сообщениям, погибло 40 человек, более 100 пострадали. Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших, народу и Правительству Российской Федерации", — сообщается в заявлении.

Кроме того, Гутерриш пожелал пострадавшим как можно скорее поправиться.

В ЕС заявили, что шокированы и потрясены терактом в "Крокусе"
В ЕС заявили, что шокированы и потрясены терактом в "Крокусе"

Действия террористов в "Крокус сити холле" осудили многие политические деятели. Так, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что те, кто устроил стрельбу в "Крокус сити холле" в Подмосковье, обязательно понесут заслуженное и неизбежное наказание, а глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что меры наказания для террористов должны быть самыми жёсткими и суровыми. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал террористам из "Крокуса" возмездие. Кроме того, теракт уже осудили представители Египта, Азербайджана, Германии, Италии, а также Франции, Белоруссии и Казахстана.

Обложка ©

Life.ru

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Антониу Гутерриш
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров