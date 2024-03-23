Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт в "Крокусе" и выразил соболезнования россиянам и правительству страны. Информация следует из заявления, которое в пятницу распространил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь самым решительным образом осуждает сегодняшнюю террористическую атаку на концертный зал под Москвой, в результате которой, по сообщениям, погибло 40 человек, более 100 пострадали. Генеральный секретарь выражает глубокие соболезнования семьям погибших, народу и Правительству Российской Федерации", — сообщается в заявлении.