Песков: Россия выступает за комплексное обсуждение всех вопросов с США
Москва открыта для диалога с Вашингтоном, но считает необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что российское посольство и представители администрации США договорились о контактах по двусторонним отношениям на следующей неделе. Также Антонов отметил, что Москва не получала от Белого дома конкретных данных перед терактом в "Крокусе". Дипломат намекнул, что сомневается в искренности американской стороны.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена одной из первых обвинила в теракте боевиков ИГИЛ*. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова быстро опровергла эту версию, напомнив Белому дому о попытке побега боевиков на Украину. По последним данным, жертвами нападения стали 139 человек, ещё 182 пострадали. В связи с трагедией 24 марта было объявлено в России днём траура. В тот же вечер суд арестовал всех четверых нападавших, а на следующий день — троих соучастников, продавших им использовавшийся в тот страшный вечер автомобиль. А сегодня, 26 марта, избирают меру пресечения мужчине, сдавшему квартиру главарю банды. Как позже стало известно, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" — 32-летнего Алишера Касимова. Мужчину отправили в СИЗО до 22 мая.
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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