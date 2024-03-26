Песков: Россия выступает за комплексное обсуждение всех вопросов с США

Москва открыта для диалога с Вашингтоном, но считает необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наш президент неоднократно повторял, что мы открыты для диалога, что мы считаем необходимым обсуждать все вопросы в комплексе. Нельзя одни вопросы выдирать из контекста, из общего контекста, который сейчас доминирует в наших двусторонних отношениях", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что российское посольство и представители администрации США договорились о контактах по двусторонним отношениям на следующей неделе. Также Антонов отметил, что Москва не получала от Белого дома конкретных данных перед терактом в "Крокусе". Дипломат намекнул, что сомневается в искренности американской стороны.