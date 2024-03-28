Концерт группы "Пикник" в Екатеринбурге будут охранять росгвардейцы

В Екатеринбурге для охраны концерта группы "Пикник" привлекут сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Выступление музыкантов запланировано на 14 апреля.

"Инфраструктура и возможности "Екатеринбурга-Экспо" позволяют проводить разноформатные массовые мероприятия с обеспечением высокого уровня антитеррористической защищённости. Для этого используется целый комплекс мер, включая и создание необходимых условий для пребывания и регулярного дежурства сотрудников Росгвардии и иных правоохранительных органов", — приводит Ura.ru сообщение пресс-службы.

Отметим, что концертный зал "Екатеринбург-Экспо" вмещает до пяти тысяч человек.