Концерт группы "Пикник" в Екатеринбурге будут охранять росгвардейцы
В Екатеринбурге для охраны концерта группы "Пикник" привлекут сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Выступление музыкантов запланировано на 14 апреля.
"Инфраструктура и возможности "Екатеринбурга-Экспо" позволяют проводить разноформатные массовые мероприятия с обеспечением высокого уровня антитеррористической защищённости. Для этого используется целый комплекс мер, включая и создание необходимых условий для пребывания и регулярного дежурства сотрудников Росгвардии и иных правоохранительных органов", — приводит Ura.ru сообщение пресс-службы.
Отметим, что концертный зал "Екатеринбург-Экспо" вмещает до пяти тысяч человек.
А вчера, 27 марта, в Петербурге прошёл благотворительный концерт группы "Пикник". Он начался с минуты молчания. Первой песней стала композиция "Я — пущенная стрела". Собранные средства направят раненым и семьям погибших в результате теракта в "Крокусе". На него, в частности, прибыли москвичи, выжившие при теракте в Подмосковье.
Напомним, "Пикник" должен был выступить в "Крокусе" в Москве 22 марта. Но в тот вечер группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" в Красногорске и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы, после чего подожгла здание и скрылась. Позднее боевиков задержали в Брянской области. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек, ещё 360 пострадали. Уже 24 марта все четверо напавших были заключены под стражу. Кроме того, силовики взяли и сообщников боевиков. Так, 25 марта суд отправил в СИЗО троих соучастников, а на следующий день — предпринимателя, сдавшего квартиру главарю банды.
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