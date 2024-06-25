Депутаты ГД почтили минутой молчания память погибших в Севастополе и Дагестане
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 25 июня почтили минутой молчания память погибших в Севастополе и Дагестане. Обложка © Life.ru
Пленарное заседание Госдумы сегодня, 25 июня, началось с минуты молчания. Парламентарии почтили память погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь и нападения террористов в Дагестане, передаёт корреспондент Life.ru.
Пленарное заседание Госдумы 25 июня началось с минуты молчания. Видео © Life.ru
"[Есть] предложение почтить память погибших 23 июня в Севастополе и Дагестане. Беспрецедентная атака на мирных жителей была со стороны киевского режима, Вашингтона и Брюсселя. И те, кто эти решения принимал, должны понимать — мы именно их считаем виновными в этой трагедии", — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом заседания.
Он назвал случившееся в Дагестане и Севастополе терроризмом. РФ чтит память погибших и не простит тех, кто совершил эти нападения, подчеркнул председатель нижней палаты парламента.
Напомним, днём 23 июня ВСУ совершили удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами украинской атаки стали четыре человека, двое из них дети. Число пострадавших достигло 153. МЧС РФ доставил спецбортом в Москву 22 пострадавших, среди них 12 детей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что состояние отправленных в столицу 11 человек оценивается как тяжёлое.
Также в тот день в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Чиновник уже отстранён от должности и задержан. Life.ru также публиковал видео с моментом ликвидации террористов в Махачкале.