Депутаты ГД почтили минутой молчания память погибших в Севастополе и Дагестане

Пленарное заседание Госдумы сегодня, 25 июня, началось с минуты молчания. Парламентарии почтили память погибших в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь и нападения террористов в Дагестане, передаёт корреспондент Life.ru.

"[Есть] предложение почтить память погибших 23 июня в Севастополе и Дагестане. Беспрецедентная атака на мирных жителей была со стороны киевского режима, Вашингтона и Брюсселя. И те, кто эти решения принимал, должны понимать — мы именно их считаем виновными в этой трагедии", — указал спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом заседания.