Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам подготовить ПВР
Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по оказанию помощи Курской области поручил соседним регионам подготовить пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"В частности, было поручено <…> соседним с Курской областью субъектам РФ развернуть по заявкам Курской области ПВР", — говорится в сообщении.
Вместе с тем региональным властям совместно с Минфином поручено на особом контроле держать обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в ПВР, а силовым структурам — информировать кабмин об изменениях в оперативной обстановке.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов ввёл в регионе режим ЧС в связи с происходящим на границе с Украиной. Он также напомнил, что оперативный штаб под его руководством будет работать круглосуточно.
Напомним, утром 6 августа войска ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Пограничники и военные дали им отпор. Сейчас границе продолжаются сражения, обстановка остаётся сложной, но продвижение ВСУ остановлено. Потери украинской армии за сутки уже превысили 310 человек и 50 единиц бронетехники. Есть жертвы и пострадавшие среди мирных жителей — ВСУ атакуют гражданские автомобили и жилые дома, мешая людям эвакуироваться. Президент России Владимир Путин держит ситуацию на личном контроле. Регионы РФ массово заявляют о готовности принять жителей Курской области. Поддержку гражданам выражают, как простые россияне, так и публичные лица.
Telegram / Алексей Смирнов