Мантуров поручил соседним с Курской областью регионам подготовить ПВР

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по оказанию помощи Курской области поручил соседним регионам подготовить пункты временного размещения (ПВР). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В частности, было поручено <…> соседним с Курской областью субъектам РФ развернуть по заявкам Курской области ПВР", — говорится в сообщении.

Вместе с тем региональным властям совместно с Минфином поручено на особом контроле держать обеспечение выплат материальной помощи гражданам, находящимся в ПВР, а силовым структурам — информировать кабмин об изменениях в оперативной обстановке.