События ночи — главное об иранском конфликте

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи убит. В стране объявлен 40-дневный траур, на улицы выходят тысячи людей с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами.

Корпус стражей исламской революции обещает провести «самую мощную наступательную операцию» и уже заявил об ударах. Среди целей иранской армии были 27 американских баз на Ближнем Востоке, штаб-квартира главного командования израильской армии и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве

Официально подтверждена смерть командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Али Шамхани. Ахмад Вахиди назначен новым командующим КСИР.

Иран ночью атаковал аэропорты Дубая, Абу-Даби и Бахрейна. Есть пострадавшие и один погибший.

В Дубае иранский дрон попал в знаменитую башню-парус отеля Бурдж-аль-Араб. Ещë один БПЛА был сбит рядом с небоскрëбом Бурдж-Халифа. Также обломки рухнули в порту Джабаль-Али, там сильный пожар.

Минувшей ночью иранские силы нанесли удары по военным объектам США в четырёх странах региона: Кувейте, Ираке, Бахрейне и Саудовской Аравии. Кроме того, атаке подверглась крупнейшая американская авиабаза на Ближнем Востоке, расположенная в Катаре.

Прямой эфир израильского телеканала запечатлел один из мощных ударов по центру Тель-Авива. В результате атаки погибла женщина, пострадали 20 человек.

Мощные взрывы прозвучали ночью в Тегеране, ЦАХАЛ объявил о новой волне ударов по пусковым установками и системам ПВО Ирана.