В России закрылись все магазины Reserved, Cropp и Mohito
Магазин Reserved. Фото © Shutterstock
До этого компания полностью приостановила транспортировку товаров, все инвестиции и онлайн-продажи своих брендов.
Польская компания LPP, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, закрыла в России все свои магазины. Об этом говорится в заявлении ретейлера.
"Компания завершила операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ, и сегодня закрыла последний", — говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого компания прекратила транспортировку товаров, все инвестиции в России, а также приостановила онлайн-продажи всех своих брендов.
Лайф напоминает, что в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co, датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.