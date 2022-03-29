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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 19:00
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В России закрылись все магазины Reserved, Cropp и Mohito

Магазин Reserved. Фото © Shutterstock

Магазин Reserved. Фото © Shutterstock

До этого компания полностью приостановила транспортировку товаров, все инвестиции и онлайн-продажи своих брендов.

Польская компания LPP, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, закрыла в России все свои магазины. Об этом говорится в заявлении ретейлера.

"Компания завершила операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ, и сегодня закрыла последний", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого компания прекратила транспортировку товаров, все инвестиции в России, а также приостановила онлайн-продажи всех своих брендов.

Компания Decathlon временно закрывает свои магазины в России
Компания Decathlon временно закрывает свои магазины в России

Лайф напоминает, что в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, а также американский производитель Levi Strauss & Co, датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.

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Николь Вербер
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