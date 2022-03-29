В России закрылись все магазины Reserved, Cropp и Mohito

До этого компания полностью приостановила транспортировку товаров, все инвестиции и онлайн-продажи своих брендов.

Польская компания LPP, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, закрыла в России все свои магазины. Об этом говорится в заявлении ретейлера.

"Компания завершила операции, необходимые для остановки работы магазинов в РФ, и сегодня закрыла последний", — говорится в сообщении.