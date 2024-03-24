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24 марта, 13:00

В Гагаузии приспустили флаги в знак скорби по жертвам теракта в России

В Гагаузской автономии Молдавии в знак скорби и солидарности с Россией и её народом приспустили флаги в день траура по погибшим при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщила глава оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска.

В Гагаузии приспустили флаги в знак солидарности с народом России © Telegram / Parasca Natalia I Наталья Параска

"Чудовищная трагедия в "Крокус сити холле" поразила нас своей бесчеловечной жестокостью и масштабом насилия. В Гагаузии в знак солидарности с народом России приспустили государственные флаги", — сообщила Параска в своём телеграм-канале.

Она назвала это символичным и своевременным жестом, которому могла бы последовать вся Молдавия.

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Ранее Life.ru сообщал, что глава КНДР Ким Чен Ын также прислал Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями после теракта, который произошёл 22 марта в концертном комплексе "Крокус сити холл" и унёс жизни более 130 человек. С осуждением террористической атаки выступили лидеры многих стран: Чехии, ФРГ, Сирии, Турции, Казахстана, Франции и Греции. Кроме того, российский лидер получил телеграммы с соболезнованиями от президента Белоруссии Александра Лукашенко, главы Правительства Армении Никола Пашиняна и катарского эмира шейха Тамима ибн Хамада Аль Тани. Лидеры ЦАР, Доминиканы и Португалии также осудили теракт в Подмосковье.

Обложка ©

Telegram / Parasca Natalia I Наталья Параска

Владимир Озеров
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