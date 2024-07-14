"Пусть американцы сами разбираются": Песков высказался о предстоящих выборах в США

В Кремле будут внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в Соединённых Штатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы, коорая прошла 11 июля, опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Песков высказался о предстоящих выборах в США. Видео © Telegram / Зарубин

"У них, действительно, будут выборы. Посмотрим, кто в них будет участвовать в итоге, кто победит. <...> Сейчас там всё тоже не гарантированно. Будем очень внимательно наблюдать", — сказал представитель Кремля.