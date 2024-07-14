"Пусть американцы сами разбираются": Песков высказался о предстоящих выборах в США
Песков: Кремль будет внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в США
В Кремле будут внимательно наблюдать за ходом президентских выборов в Соединённых Штатах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы, коорая прошла 11 июля, опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Песков высказался о предстоящих выборах в США. Видео © Telegram / Зарубин
"У них, действительно, будут выборы. Посмотрим, кто в них будет участвовать в итоге, кто победит. <...> Сейчас там всё тоже не гарантированно. Будем очень внимательно наблюдать", — сказал представитель Кремля.
Так или иначе, как отметил пресс-секретарь главы государства, американцам следует самостоятельно разбираться в ситуации, ведь каждый народ сам себе выбирает своего президента, и каждый народ гордится им. Россияне, к примеру, гордятся своим лидером, резюмировал Песков.
Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Ранее между нынешним президентом США и бывшим — Джо Байденом и Дональдом Трампом — состоялись дебаты. В ходе дискуссии обсуждался обширный круг вопросов внутренней и внешней политики и, конечно же, не обошлось без взаимных оскорблений. По завершении мероприятия Байден сказал своей супруге, что чувствовал себя плохо и не понимал, что происходило на дебатах. Лидер США действительно выглядел потерянным и заторможенным. После такого выступления рейтинг политика достиг рекордно низких показателей. Впрочем, в Белом доме поспешили опровергнуть предположения о том, что Байден страдает деменцией, и заявили, что политик не будет снимать свою кандидатуру с выборов.
Тем временем на Дональда Трампа накануне было совершено покушение. Неизвестный стрелял по политику во время его выступления в Пенсильвании. В результате инцидента погибли два человека, включая самого злоумышленника. По данным New York Post, стрелявшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который с винтовкой засел на крыше близлежащего здания. Правоохранительные органы утверждают, что не были в курсе готовящегося нападения, а сам виновник, по всей видимости, действовал один.