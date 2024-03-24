Путин на следующей неделе проведёт совещание с членами Совбеза

На следующей неделе состоится совещание президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета безопасности. Об этом заявил журналист "России-1" Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что на совещании будут обсуждаться вопросы экономики, а также несколько телефонных бесед с иностранными коллегами. Кроме того, график Путина предусматривает поездку в один из регионов. Какой именно, не разглашается.