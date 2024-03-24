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24 марта, 14:02

Путин на следующей неделе проведёт совещание с членами Совбеза

На следующей неделе состоится совещание президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета безопасности. Об этом заявил журналист "России-1" Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что на совещании будут обсуждаться вопросы экономики, а также несколько телефонных бесед с иностранными коллегами. Кроме того, график Путина предусматривает поездку в один из регионов. Какой именно, не разглашается.

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Президенту РФ поступает множество звонков от лидеров других стран в связи с ужасным терактом, который произошёл 22 марта в концертном комплексе "Крокус сити холл" и унёс жизни более 130 человек. Глава КНДР Ким Чен Ын также прислал Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями после теракта. С осуждением террористической атаки выступили лидеры многих стран: Чехии, ФРГ, Сирии, Турции, Казахстана, Франции и Греции. Кроме того, российский лидер получил телеграммы с соболезнованиями от президента Белоруссии Александра Лукашенко, главы Правительства Армении Никола Пашиняна и катарского эмира шейха Тамима ибн Хамада аль-Тани. Лидеры ЦАР, Доминиканы, Португалии и Азербайджана также осудили теракт в Подмосковье.

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ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Озеров
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