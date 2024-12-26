Выдвижение чётких условий для достижения мира. Последовательность позиции России Российские власти готовы говорить о мирных соглашениях, но режим Зеленского срывает всякие инициативы. Что требует Москва и кто повлияет на Киев — в материале Life.ru. 25 декабря, 21:39 Россия готова к мирным переговорам. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Специальная военная операция может завершиться подписанием мирного договора уже в 2025 году. Россия готова к переговорам, США и часть европейских стран не против окончания вооружённого конфликта, но только Украина пытается затянуть боевые действия, хотя возможностей одержать верх нет никаких.

Какие договорённости уже были

Первые переговоры о прекращении огня прошли ещё в 2022 году. Тогда удалось достичь так называемых Стамбульских соглашений, но по указке Великобритании Киев решил отказаться от договорённостей. Летом 2022 года в Турции была подписана Зерновая сделка, которую Россия позже не продлила.

— Вся деятельность в украинских территориальных водах будет находиться под контролем и ответственностью Украины. Стороны не будут предпринимать никаких нападений на торговые суда и другие гражданские суда и портовые сооружения, участвующие в этой Инициативе, — гласил один из пунктов соглашения.

Украина в очередной раз нарушила взятые на себя обязательства. В порты заходили корабли с оружием. Мало того: коридоры, созданные для проходов гражданских судов, использовались Киевом для ударов морскими дронами по территории России. Да и ряд санкций так никто и не снял. Фактически какие-либо другие переговоры, кроме как об обмене военнопленными и телами погибших, не проводились. Да и их Киев саботирует. Режим Зеленского отказался забирать из России 630 вэсэушников.

Российский боец в зоне СВО. Фото © Shutterstock / FOTODOM /

Позиция России сейчас

Украина отказалась подписать Стамбульские соглашения, нарушила Черноморскую зерновую сделку — сделала всё, чтобы мир был как можно дальше. Представители России уже много раз говорили о готовности к переговорам.

— У нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, от чём мы договаривались в Стамбуле в 2022 году, и исходя из реалий на земле, которые складываются сегодня, ­— заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

Глава государства отметил, что России нужно не длительное перемирие, а мир с гарантиями. Остановка приведёт к тому, что ВСУ будут доукомплектованы и подготовлены. Понятно, что в таком случае ещё одного конфликта не избежать.

В ходе выступления президента на встрече с руководством Министерства иностранных дел Владимир Путин сделал конкретные предложения. России нужен нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, её демилитаризация, денацификация, признание новых границ. Также Киеву придётся соблюдать права, свободы и интересы русского населения.

Позже позицию России обозначил министр иностранных дел Сергей Лавров во время интервью с Такером Карлсоном. Она схожа с требованиями, которые озвучил глава государства. Это и невступление в НАТО, и новые регионы.

— Мы предпочитаем мирное урегулирование путём переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых прав, языковых и религиозных прав, уничтоженных рядом законов, принятых украинским парламентом, — отметил Лавров.

Несмотря на наступление, Армия России была готова и на краткосрочное перемирие. Его предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Планировалось, что огонь должен быть прекращён на время рождественских праздников. Киевский режим отказался приостановить боевые действия. Стоит напомнить, что в 2023 году Россия в одностороннем порядке на православное Рождество ввела режим прекращения огня. С этой инициативой изначально выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Теперь вся надежда только на обычных вэсэушников. В 1914 году, когда шла Первая мировая война, конфликтующие стороны тоже не договорились о том, что пушки замолчат, но на некоторых участках фронтов солдаты, которые ещё недавно стреляли друг в друга, обменивались подарками и даже играли в футбол.

Армия России добьётся поставленных целей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / e-crow

Россия готова вести переговоры даже с Владимиром Зеленским, но подпись под договором поставить должны легитимные власти Украины. Бывшего комика Россия не считает законным представителем.

— В конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти — это представительный орган власти — совет. То есть Рада. Полномочия которого могут быть продлены без выборов в условиях военного положения, — напомнил Владимир Путин.

Отказы Украины

Власть в Киеве продолжает удерживать Владимир Зеленский, и он пока отказывается от переговоров. Не стоит забывать, что киевский режим запретил вести переговоры с Москвой. 16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошла так называемая Мирная конференция, в которой приняли участие представители 92 стран. Россию никто не приглашал. Попытка достичь мира, не выслушав одну из сторон конфликта, как минимум выглядит странно. Планировалось, что пройдёт и вторая конференция.

— Считаю, что представители России должны быть на втором саммите, — заявил Зеленский, но слова разошлись с делом.

Требования Украины менялись регулярно. Киев хотел вернуться к границам 1991 года, потом на позиции 23 февраля 2022 года, в итоге главарь режима признал, что сил вернуть Донбасс и Новороссию у него нет, поэтому вся надежда на дипломатию. Повлиять на Зеленского, похоже, может только избранный президент США Дональд Трамп.

— Он должен быть готов заключить соглашение. Это всё. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение, — считает Трамп.

Он же готов встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить возможность завершения украинского конфликта. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским регулярно срывает мирные инициативы, но проблема в том, что не они решают. И сейчас один из инициаторов боевых действий — США — готов к прекращению огня. Украине придётся смириться с этим.

Авторы Даниил Черных