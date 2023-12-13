Зеленский обещал призвать в армию мужчин старше 45 лет

Владимир Зеленский во время своего визита в США сообщил членам американского Конгресса о том, что в ВСУ начнут призывать мужчин старше 45 лет. Также он заявил, что Киев, возможно, будет вынужден "прибегнуть к партизанской войне" из-за уменьшения объёмов помощи Запада. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Зеленский <...> во вторник столкнулся с более прохладным [чем год назад] приёмом на закрытых встречах с законодателями. <...> В этот раз он сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится всё более скудной", — сказано в материале.