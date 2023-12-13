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13 декабря, 10:59

Зеленский обещал призвать в армию мужчин старше 45 лет

Bloomberg: Зеленский заявил, что в ВСУ начнут призывать мужчин старше 45 лет

Владимир Зеленский во время своего визита в США сообщил членам американского Конгресса о том, что в ВСУ начнут призывать мужчин старше 45 лет. Также он заявил, что Киев, возможно, будет вынужден "прибегнуть к партизанской войне" из-за уменьшения объёмов помощи Запада. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"Зеленский <...> во вторник столкнулся с более прохладным [чем год назад] приёмом на закрытых встречах с законодателями. <...> В этот раз он сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится всё более скудной", — сказано в материале.

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Напомним, 12 декабря Владимир Зеленский посетил США. Он вновь выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. Сенаторы позже заявили, что Зеленский не смог сказать им ничего нового. Затем глава киевского режима встретился с президентом США Джо Байденом и, общаясь с журналистами в Белом доме, попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта.

Недавно сложнейшую ситуацию с мобилизацией на Украине признал советник Зеленского Михаил Подоляк. Она вызвана тем, что Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на фронт. В частности, Киев намерен отправлять на службу граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Мужчины, в свою очередь, прибегают к различным методам, чтобы избежать отправки на фронт. Например, недавно один из них убежал прямо из окна военкомата, а другой переоделся в ребёнка и попытался уплыть на надувной лодке. Но, даже попав на фронт, украинцы добровольно складывают оружие и самовольно покидают боевые позиции.

Обложка ©

Getty Images / Carl Court

Юрий Лысенко
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