МИД Литвы выразил соболезнования всем жертвам террора без упоминания "Крокуса"
Министерство иностранных дел Литвы выразило соболезнования погибшим от террора без упоминания теракта в подмосковном "Крокусе". В ведомстве заявили, что "никто не должен становиться жертвой трагических событий".
"Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, в независимости от того, кто его совершает", — говорится в сообщении МИД прибалтийской страны, опубликованном в соцсети X.
Политики ряда стран мира уже выразили соболезнования России в связи с гибелью более 140 человек в результате теракта в Подмосковье. В частности, осудили произошедшее в Германии, Франции, Венгрии, Великобритании, Турции, Италии, Белоруссии, Японии, Канаде, Индии, Азербайджане, Казахстане, Египте, Эквадоре и Перу.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов зашла внутрь здания "Крокуса", где вот-вот должно было начаться выступление группы "Пикник". Там головорезы открыли огонь по людям, сидящим в зале, и устроили поджог. По последним данным, число погибших увеличилось до 143. Глава ФСБ доложил Владимиру Путину об успешном задержании 11 человек, четверо из которых причастны к теракту в "Крокус сити холле". Социальный фонд РФ уже запустил горячую линию для обращений, связанных с выплатами пострадавшим и родным убитых во время кровожадного нападения.
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