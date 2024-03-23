МИД Литвы выразил соболезнования всем жертвам террора без упоминания "Крокуса"

Министерство иностранных дел Литвы выразило соболезнования погибшим от террора без упоминания теракта в подмосковном "Крокусе". В ведомстве заявили, что "никто не должен становиться жертвой трагических событий".

"Наши соболезнования всем жертвам войн и террора, в независимости от того, кто его совершает", — говорится в сообщении МИД прибалтийской страны, опубликованном в соцсети X.